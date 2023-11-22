Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Градозащитников Петербурга обещали услышать

Комитет по охране памятников Северной столицы дал пояснения по проекту поправок в закон, охраняющий исторический центр

Вчера первый заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охраны памятников (КГИОП) Алексей Михайлов оправдывался перед прессой по поводу основных положений нашумевшего проекта изменений в Закон Санкт-Петербурга № 820–7 «О границах объединенных зон охраны…», опубликованного в конце прошлой недели. Вопросы СМИ касались судьбы (и возможного сноса) нескольких сотен исторических домов, попавших в список «несредовых объектов». «Откуда взялось слово "снос", в работе над документом мы таким понятием вообще не пользовались»,— недоумевал чиновник. Но градозащитники уверены, что снятие охраны с этих зданий «откроет ящик Пандоры» и развяжет руки застройщикам.

Вчера КГИОП организовал брифинг для журналистов. На вопросы СМИ отвечал первый заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов

Вчера КГИОП организовал брифинг для журналистов. На вопросы СМИ отвечал первый заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вчера КГИОП организовал брифинг для журналистов. На вопросы СМИ отвечал первый заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

16 ноября КГИОП опубликовал государственную историко-культурную экспертизу проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Проект разработан ООО «НИиПИ "Спецреставрация"» и содержит изменения, предлагаемые в Закон Санкт-Петербурга № 820–7 «О границах объединенных зон охраны…».

Закон Санкт-Петербурга от 19 января 2009 года № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 24 декабря 2008 года. Закон регулирует сохранение исторической среды в Петербурге, разрешая или запрещая те или иные действия в отношении исторических зданий. Так, почти все дореволюционные постройки, а также «сталинские» здания в зонах охраны были защищены от сноса.

В новой редакции исторические здания, не являющиеся объектами культурного наследия (по оценкам КГИОП, их 14 тыс.) впервые делятся на категории в зависимости от их значимости: ценные средовые объекты, формирующие участки композиционно-завершенных пространств; средовые объекты, соответствующие средовым характеристикам конкретного участка историко-градостроительной среды; несредовые объекты — отдельные здания, строения, сооружения, утратившие историческую среду или не соответствующие ее средовым характеристикам.

«Важно подчеркнуть, что Закон 820–7 не будет регулировать вопросы сноса (разборки) несредовых зданий, в том числе обязывать владельцев указанных зданий совершать действия по их реконструкции»,— уточнялось в пресс-релизе ведомства.

После публикации проекта поправок в один из главных законов города, регулирующих обращение с историческими зданиями, градозащитники объявили в соцсетях, что несредовые здания (в опубликованных поправках их 389) отдаются на откуп застройщикам. «Предположительно, почти все они дореволюционные,— говорилось в посте, опубликованном в телеграм-канале SOS СПб СНОС,— в нынешней редакции закона они охраняются, в новой будут отданы под снос».

Из-за поднявшегося резонанса в прессе вчера КГИОП организовал брифинг для журналистов. На вопросы СМИ отвечал первый заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов. Чиновник рассказал, что из упомянутых 14 тыс. зданий, не признанных памятниками, были обследованы и попали под классификацию 8 тыс. объектов, расположенных в исторических районах и на приграничных участках. Отличие средового объекта от несредового заключается в том, сохраняет ли здание (постройка) историческую среду и «общее представление о его восприятии» или нет, объяснял журналистам терминологию представитель КГИОП. В отношении несредовых объектов не будут действовать режимы охраны, предъявляться требования по сохранению. И тем более к ним не будут предъявляться требования по сносу или преобразованию, подчеркнул господин Михалов: «Я вообще не понимаю, откуда взялось это слово "снос", как будто все пропало, все снесут. Речь идет только о некой дифференциации, ослаблении охраны в отношении несредовых зданий. Дальнейшая судьба этих стадий, безусловно, в каждом случае индивидуальна».

На вопрос, будет ли КГИОП с принятием закона в новой редакции контролировать то, что будет происходить с несредовыми зданиями, первый зампред сначала сказал, что ведомство следит за любой застройкой, которая находится в историческом центре. Но потом добавил: «В нашей компетенции нет полномочий следить за всем, что происходит в городе. То, что ценное, мы выделяем, и за этим ценным следим, для того чтобы горожане и гости Петербурга продолжали получать общее впечатление о нашем историческом городе».

Пришедших градозащитников не пустили на брифинг, но они все-таки смогли задать вопросы господину Михайлову на улице, у здания КГИОП. «Вы снимаете охрану, тем самым допускаете снос несредовых зданий»,— сразу обозначил суть претензий активистов градозащитник Олег Мухин. «Это ваши предположения, опасения»,— парировал первый зампред Михайлов и заверил оставшихся представителей СМИ, что все предложения и опасения граждан комитет принимает в установленном порядке и обязательно озвучит в дальнейшем обсуждении проекта поправок.

«Вы открываете ящик Пандоры, снимая охрану,— настаивал господин Мухин.— Зачем снимать ее, когда половина объектов еще не обследована? Это значит, что сейчас несредовых зданий 400, а в дальнейшем список может пополниться?» Господин Михайлов ответил, что список может как пополниться, так и сократиться, если соответствующее решение примет профессиональный совет. Представители недовольных граждан усомнились в профессионализме экспертов, которые примут участие в дальнейшем прохождении проекта по инстанциям. «Мы присутствовали при рейдерском захвате ВООПИКа»,— высказали активисты свое субъективное оценочное мнение о ситуации со сменой петербургского руководства Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, когда господин Михайлов назвал эту организацию в числе экспертов.

Не ответив, «зачем КГИОП признал несредовыми» дома по конкретным адресам, представитель ведомства заметил: «Вы переоцениваете мои способности, я не помню все объекты наизусть»,— и, еще раз предложив градозащитникам направлять вопросы, предложения и замечания по указанным электронным ящикам, откланялся. В более спокойной обстановке на брифинге господин Михайлов успел сообщить журналистам, что на согласование проекта поправок в закон № 820–7 уйдет несколько месяцев: КГИОП планирует вынести проект на рабочую группу петербургского парламента только в марте 2024 года, а принятие закона может состояться уже в конце 2024-го или в 2025 году.

Контекст

«Уши застройщиков из-за этого предложения торчат так, что ничем их не скроешь»

Мнения общественности по поводу предлагаемых поправок к Закону Санкт-Петербурга от 19 января 2009 года № 820–7 «О границах объединенных зон охраны...» разделились.

Резко не одобрил предлагаемые изменения градозащитник, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский: «Уши застройщиков из-за этого предложения торчат так, что ничем их не скроешь. Конечно, я категорически против идеи КГИОП. И приведу самый простой аргумент: полное отсутствие доверия к тем, кто разработал эту идею и заказывал эту экспертизу»,— написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков оценивает законодательную инициативу скорее положительно. «На мой взгляд, внесение данных поправок и уточнений позволит ревитализировать отмершую городскую ткань и создать новую архитектуру, отвечающую актуальным потребностям общества. Да, у Санкт-Петербурга и его исторической части особый статус в общественном сознании, а отношение к любым изменениям и корректировкам условий работы самое пристальное и даже настороженное. И все же чрезмерное желание сохранить старое только лишь потому, что оно определенного возраста, да и в целом ностальгическая фиксация ретроспективного взгляда на идеализированном прошлом может сильно мешать развитию города, мумифицируя важные городские пространства».

Вице-президент ГК Springald Виталий Никифоровский также оценивает нововведения положительно: «Закон 820–7 возник в 2000-х, когда масштаб сноса исторической застройки достиг пугающих масштабов. Он неоднократно дорабатывался и видоизменялся, но основная его идея — определять категории зданий по годам застройки — была неизменной. Проведенная работа, несомненно, колоссальна, и в предлагаемом варианте закон гораздо лучше и качественнее описывает городскую среду и защищает то, что должен защищать, с одной стороны, а с другой — решает проблемы застройки, до этого не решаемые годами. В городе есть не один десяток построек, статус которых препятствовал реализации масштабных проектов в историческом центре, не имеющих культурной и исторической ценности, но охраняемых текущей версией закона».

«Предложенная идея разделения на категории — шаг вперед в сторону развития городских пространств, реализация данного подхода даст мощный импульс к вовлечению в оборот зданий в центре города и частных инвестиций в экономику города. Причем речь идет не о сносе исторических зданий, а о возможности полноценной реконструкции несредовых зданий с увеличением этажности и изменением фасадов зданий»,— думает Александр Демин, член ИКОМОС, руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Александра Тен

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...