Татарских предпринимателей из разных стран соберут на форуме в Казани

Около 350 крупных татарских предпринимателей со всей России и более десятка других стран соберут на XVI форуме «Деловые партнеры Татарстана», который состоится в Казани 27-28 ноября.

Организатором форума является Торгово-промышленная палата Татарстана.

Программой форума, помимо заседаний, предусмотрены поездки татарских бизнесменов на «объекты промышленного назначения… с целью ознакомления с особенностями ведения бизнеса», отмечается в сообщении организаторов. В частности, речь идет о предприятиях сельского хозяйства, ИТ-технологий, химической промышленности.

Предполагается, что на пленарном заседании татарских бизнесменов поприветствует раис Татарстана Рустам Минниханов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"