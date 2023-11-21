Власти Крыма опровергли сведения о пожаре в Саках и Евпатории

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг сведения о пожарах в Саках и Евпатории. Об этом господин Крючков написал в Telegram.

В соцсетях распространились сведения о громких звуках в районе крымских курортов. Пользователи заявили, что на территории Сакской ТЭЦ произошел пожар.

На сообщения жестко отреагировал глава администрации Сак Александр Овдиенко, заявив, что обстановка в городе остается спокойной, сведения о громких звуках не соответствуют действительности.

Анастасия Донскова

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