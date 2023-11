Французская марка нишевой парфюмерии Ex Nihilo отмечает десятилетие своей работы и в честь юбилея выпускает несколько ароматов-бестселлеров в специально созданном по этому случаю дизайне. В коллекцию лимиток вошли три аромата: Fleur Narcotique, Lust In Paradise и The Hedonist, каждый из которых украшен сине-золотым орнаментом и помещен в праздничную коробку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ex Nihilo Фото: Ex Nihilo