В Краснодаре запустят строительство коррекционной школы в 2024 году

Строительство новой коррекционной школы в Краснодаре начнется в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Проект позволит нарастить базу инклюзивных учреждений в крае.

«В регионе 438 тысяч человек нуждается в особой заботе государства. Из них более 32 тысяч – дети. Это самая большая группа среди субъектов ЮФО. Поэтому особое внимание уделяем инклюзивному образованию»,— отметила вице-губернатор Анна Минькова.

На Кубани в 2023 году на инклюзивное образование предусмотрено 65 млн руб. Около 10 млн руб. направят на закупку реабилитационного оборудования.

Анастасия Донскова

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