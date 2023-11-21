Сбережения воронежцев в банках за девять месяцев выросли на 19%

К концу сентября 2023 года сбережения жителей Воронежской области на банковских счетах почти достигли 556 млрд руб. Это на 19% (64 млрд руб.) больше, чем по итогам девяти месяцев 2022-го, сообщили в воронежском отделении главного управления Центробанка РФ по Центральному федеральному округу.

На срочных вкладах на отчетную дату было размещено 359 млрд руб. Около 157 млрд руб. лежало на текущих счетах, 40 млрд руб. — на эскроу-счетах.

Бизнес региона на 1 октября 2023 года хранил на депозитах свыше 163 млрд руб.— на 87% больше, чем годом ранее.

На долю рублевых депозитов у граждан приходится 94%, у бизнеса — 96%.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте