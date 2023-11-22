Молодежи еще покажут

Здание бывшего кинотеатра «Кристалл», которое краевые власти выкупили за 370 млн руб., начало функционировать — в него переехал региональный молодежный центр. В декабре часть помещений займет «Пермская синематека». Эксперты «Ъ-Прикамье» считают, что два разных направления (молодежный центр и кинопоказ) могут существовать в одном здании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Власти Прикамья во время пресс-конференции раскрыли, как будут использовать бывший кинотеатр «Кристалл», который недавно приобрели. По словам директора ГБУ «Молодежный центр» Евгении Фофановой, региональный молодежный центр на базе бывшего кинотеатра уже работает. Также в здание переедет «Пермская синематека», находящаяся в киноцентре «Премьер». Найдется в «Кристалле» место и для общественных молодежных организаций «Российские студенческие отряды» и «Движение первых».

Вице-премьер краевого правительства Алексей Черников подчерк­нул, что изначально прорабатывалось несколько площадок для молодежного центра, но в начале года было принято решение о покупке кинотеатра. Молодежный центр назвали «Кристалл». По задумке, объект должен стать «третьим местом», то есть местом, где можно проводить время помимо дома, учебы или работы. Ожидается, что в год «Кристалл-центр» будет посещать порядка 250 тыс. чел., и каждый день здесь будут проводить тематические мероприятия.

Для обозначения регионального молодежного центра на здании «Кристалла» установят большую букву «М». Центр будет включать в себя помещения для мастер-классов, коворкинга, встреч и других мероприятий и конференций. Также будет возможность транслировать фильмы и организовывать показы. Помимо всего прочего, учреждение станет методическим центром для муниципальных учреждений молодежной политики. Организация будет работать с 8.00 до 23.00, но прак­тика показывает, что такой объект должен работать круглосуточно, заметила директор центра Евгения Фофанова.

На третьем и четвертом этажах «Кристалл-центра» разместится «Пермская синематека». По словам директора синематеки Ирины Ясыревой, последний рабочий день киноцентра в здании «Премьера» (ул. Пионерская, 17) будет 26 ноября. «Мы попытаемся не делать перерыв в работе кинотеатра, чтобы не оставлять зрителей без кино»,— отметила Ирина Ясырева. В пробном режиме синематека начнет работать на новом месте 30 ноября, а на 2 декабря намечен показ фильма пермского режиссера Любови Мульменко «Фрау».

Сейчас в некоторых помещениях «Кристалл-центра» идут ремонты. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, здание ожидают перепланировки, но в целом его внешний облик не изменится. Приобретение бывшего кинотеатра обошлось региону в 370 млн руб. Еще 100 млн руб. выделено на ремонт здания и покупку оборудования.

Напомним, ранее в правительстве Прикамья рассматривали выкуп бывшего клуба ВКИУ под региональный молодежный центр, на покупку объекта в бюджете края было заложено 300 млн руб. В апреле 2023 года стало известно, что для открытия регионального молодежного центра краевое правительство приобретет у ГК «Панорама» здание кинотеатра «Кристалл». В сентябре 2023 года был подписан договор купли-продажи объекта за 370 млн руб.

В Перми уже работает «Дворец молодежи», который располагается в бывшем ДК завода им. Дзержинского. Учреждение является муниципальным. Источник, близкий к мэрии, считает, что краевой центр и городское учреждение не будут конкурировать. «Краевое работает на молодежь из края, а муниципальное — для городских». Также городские власти задумали ребрендинг — «Дворец молодежи» переименуют в «Дом молодежи», чтобы соответствовать федеральному бренду.

Эксперты «Ъ-Прикамье» уверены, что структуры минкульта («Пермская синематека» и Агентство по делам молодежи («Молодежный центр») смогут сосуществовать в одном здании. «Помещение большое, все войдут. Темы не конфликтуют, но и не дополняют друг друга. С учетом практики размещения молодежных движений на Заводе Шпагина можно точно сказать, что место еще и останется»,— отметил бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков. Впрочем, он полагает, что было бы целесообразнее все молодежные движения собрать на площадки муниципального «Дворца молодежи».

«В здании кинотеатра имеются все возможности для работы синематеки. В этом смысле сложно придумать вариант лучшего размещения. Что касается соседства с молодежным центром, то надо понимать, какие изменения планируются в организации пространства. Через специальные программы синематеки, безусловно, можно привлекать в кинозалы молодежную аудиторию»,— отмечает Надежда Агишева, директор Фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция».

«Что касается буквы М, то, мне кажется, не нужно постоянно плодить сущности. П уже есть. М будет как плагиат без содержания. Дальше „Синематека“ поставит С»,— прокомментировал инициативу господин Клепиков. «И, кстати, по круглосуточному режиму: это вообще лишнее. Часов до 22 — оптимальный режим работы „Кристалла“. Режим же должен быть, ребята учиться должны»,— добавляет гос­подин Клепиков.

Евгения Ахмедова