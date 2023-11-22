Сорт из избы

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший директор ПКГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов открывает мусоросортировочный комплекс в Березниках. Объект будет принимать мусор с северных территорий Прикамья, рассчитан на ежегодную сортировку 80 тыс. тонн отходов. Сейчас проект находится на этапе лицензирования. Экс­перты считают проект перспективным, но полагают, что в текущих условиях добиться полной загрузки объекта будет сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Пермский узел переработки отходов». Фото: ООО «Пермский узел переработки отходов».

Экс-руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунального отходами (ТКО) — ПКГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов построил в Березниках предприятие по мусоросортировке. Как он сам рассказал «Ъ-Прикамье», сейчас предприятие находится на этапе лицензирования. После запуска комплекс будет сортировать ТКО из Березников, Соликамска, Александровска, Кизела, Красновишерска и Чердыни. Объект рассчитан на сортировку 80 тыс. тонн мусора ежегодно. Инвестиции в проект составили около 200 млн руб.

«Идея проекта появилась еще несколько лет назад. Это связано с тем, что на северных территориях Пермского края не было мусоросортировочного комплекса. Приобрели участок, начали проектирование, стройку. Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Ждем завершения процедуры лицензирования, и начнем работать. В перспективе планируем также организовать на базе предприятия мусоропереработку»,— поделился Тимур Филимонов.

Господин Филимонов руководил краевым оператором обращения с ТКО с конца марта 2020-го по середину марта 2021 года, после чего вернулся к бизнес-проектам. Организацией мусоросортировочного комплекса (МСК) в Березниках занимается ООО «Пермский узел переработки отходов». Тимур Филимонов является бенефициаром этой компании. По данным «Спарк-Интерфакс», общество арендует земельный участок площадью 8,9 тыс. кв. м в зоне пригородного лес­ничества Березниковского лесхоза. По итогам 2022 года, выручка «Пермского узла переработки отходов» составила 600 тыс. руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб.

На сегодняшний день в Пермском крае действуют четыре мусоросортировочные линии: в селе Лобаново Пермского муниципального округа, Краснокамске, Лысьве и Кудымкаре. Две из них — экотехнопарки компании «Буматика», расположенные в Краснокамске (мощностью 60 тыс. тонн в год) и Лысьве (мощностью 50 тыс. тонн в год). Мощность комплекса в Лобаново составляет 20 тыс. тонн в год. Еще один комплекс планируется построить на полигоне в Софронах (Пермский МО). Инвестором этого проекта могут стать структуры бизнесмена Виктора Харитонина.

Гендиректор ООО «Буматика» Сергей Чудинов считает проект МСК в Березниках перспективным. «Заявленные объемы сортировки достаточные для северных муниципалитетов Прикамья. Однако получение лицензии — один из наиболее сложных этапов на проектах в сфере обращения с ТКО, длительный этап, требующий согласований в Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре. Все это может занять около года»,— отмечает предприниматель.

Экс-директор по развитию ООО «Горнозаводский комбинат по благоустройству» Дмитрий Клещев отмечает, что проект МСК в Березниках «уже давно планируется запустить». «Если комплекс начнет работу в ближайшее время, это будет позитивный момент. Объект входит в территориальную схему обращения с отходами. Действующий полигон в Березниках нуждается в реновации, а новый комплекс закроет потребности этой части Пермского края в сортировке мусора. Кроме того, часть полигонов на севере Прикамья нуждаются в закрытии. А по уровню сортировки регион серьезно отстает от показателей, установленных федеральным руководством»,— считает эксперт. При этом он полагает, что на планируемую загрузку в 80 тыс. тонн комплекс выйдет не сразу. «Это избыточная мощность, заложенная на перспективу. Сейчас возчикам выгоднее везти мусор не на сортировку, а непосредственно на полигон. И чтобы их мотивировать, нужно повышать тариф на обращение с ТКО. Кроме того, непонятно, насколько северные территории обеспечены площадками для раздельного сбора. Никаких ключевых решений пока не принято. Проект запус­кается, но есть риск, что он не будет загружен в достаточной мере. Так что говорить о фактических показателях мы сможем примерно через полгода или даже к осени 2024 года. Если в первый год работы удастся выйти на более 50% от заявленной мощности — это будет очень хорошо»,— рассуждает эксперт.

Константин Кадочников