Единороссы продолжают подготовку к форуму борцов с неоколониализмом

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев сегодня, 21 ноября, провел очередное заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Впервые оргкомитет собрался в конце марта, и тогда предполагалось, что сам съезд борцов с неоколониализмом пройдет в октябре 2023 года. На сегодняшнем заседании господин Медведев воздержался от точных анонсов, однако накануне глава высшего совета ЕР Борис Грызлов заявил, что первый форум «Движения сторонников борьбы с неоколониализмом» (судя по всему, речь идет об одном и том же мероприятии) запланирован на вторую половину февраля 2024-го.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Благодарю всех участников нашей встречи за заинтересованный диалог, за отклик на инициативу всероссийской политической партии "Единая Россия" об учреждении форума. И, кстати, предлагаю дать ему краткое название — "За свободу наций"»,— начал заседание Дмитрий Медведев. Он сообщил, что к оргкомитету присоединились два новых члена: председатель партии «Белая Русь» Олег Романов и первый зампред Народно-демократической партии Таджикистана Абдуджаббор Азизи.

Отметим, что поначалу в работе оргкомитета участвовали представители таких стран, как Китай, Зимбабве, Никарагуа, Мьянма, Пакистан и др. По убеждению единороссов, все они не согласны с текущей политикой стран Запада и хотят построить многополярный мир.

21 ноября Дмитрий Медведев повторил многие тезисы, звучавшие на мартовском заседании. В частности, он напомнил о «глубоких исторических и идеологических основах неоколониальных тенденций», которые заключаются в том, что страны Запада («бывшие метрополии», как их назвал лидер ЕР) не готовы считать равными себе государства Азии и Африки и отказаться от «высокомерного осознания своей исключительности». По его мнению, «коллективный Запад» зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, и для этого прибегает к военно-политическому, экономическому и информационному давлению, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов.

«Страны большинства (к ним Дмитрий Медведев относит участников оргкомитета, включая Россию.— ''Ъ''), которые призывают остальных к переходу на сбалансированный путь развития, готовы вести работу по обеспечению глобальной стабильности и безопасности. В этих целях мы и намерены учредить форум»,— провозгласил председатель ЕР. Он призвал собравшихся «использовать все возможности для демонстрации прямой взаимосвязи между неоколониальными практиками и снижением уровня жизни людей». Политик также пообещал, что заседания форума будут проходить раз в два года, а оргкомитет станет постоянной структурой с полномочиями до 2026 года.

Андрей Винокуров