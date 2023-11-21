СПБ биржа провела расчет по заключенным до введения санкций сделкам

Санкт-Петербургская биржа провела расчеты по сделкам с иностранными бумагами, заключенными с 1 ноября, до введения санкций Минфином США в отношении торговой площадки. Согласно пресс-релизу СПБ биржи, расчеты были проведены 20 ноября. Сегодня, 21 ноября, операции по российским ценным бумагам и средствам в рублях начались без ограничений и в обычном режиме.

«Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчетных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ биржи»,— говорится в тексте релиза.

Из-за приостановки операций с иностранными ценными бумагами СПБ биржа не реализовывает переводы денежных средств в иностранной валюте в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября. «К этой дате СПБ Биржа планирует оценить объем не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи»,— отмечается в релизе.

2 ноября Минфин США ввел санкции в отношении СПБ биржи, после чего торговая площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября сделки на торговой площадке возможны только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи. В пресс-релизе СПБ биржи от 21 ноября говорится, что площадка совместно с юристами разрабатывает варианты по разблокировке клиентских активов.