Главным тренером пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» стал Нико Альварадо

На должность главного тренера пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» назначен Нико Альварадо. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

«В 2023 году краснодарский клуб добился потрясающих результатов в России на детско-юношеском уровне, а главная команда дебютировала в Суперлиге.

Моя задача и желание – продолжить работу, проделанную наставниками клуба на протяжении прошлого сезона, и привнести в игру команды нужные тактические решения, которые необходимы для новых побед»,— заявил господин Альварадо.

Контракт с испанским тренером будет действовать до 2025 года. В составе сборной Испании Нико Альварадо трижды был победителем чемпионата Европы. В 2017 году возглавил сборную Беларуси, после чего команда прошла отбор на чемпионат мира и стала обладателем бронзовых и серебряных наград Евролиги в 2021 и 2023 годах.

Анастасия Донскова

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