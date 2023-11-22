В «Калининце» нашли иностранцев

Верховный суд России удовлетворил кассационную жалобу Роскомнадзора о приостановке деятельности корпоративной газеты «Калининец» Машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге. Надзорный орган ранее установил, что соучредителем СМИ является российское юрлицо с иностранным участием. Как оказалось, среди акционеров завода есть граждане Украины и Казахстана. По словам эксперта, ранее Роскомнадзор приостанавливал деятельность СМИ с иностранным участием лишь однажды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпуск газеты «Калининец» приостановили на прошлой неделе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выпуск газеты «Калининец» приостановили на прошлой неделе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О решении Верховного суда России, приостановившего деятельность корпоративной газеты «Калининец» ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина», сообщил Роскомнадзор. По его данным, одним из соучредителей СМИ является российское юридическое лицо с иностранным участием: в состав компании входили и иностранные граждане, и иностранная организация. Запрет установлен ст. 19.1 Закона о СМИ (ограничения, связанные с учреждением средства массовой информации). «Судебная коллегия по административным делам Верховного суда подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации»,— говорится в сообщении Роскомнадзора. Выпуск газеты «Калининец» приостановлен до устранения нарушений.

Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК) был основан в Санкт-Петербурге в 1866 году как орудийная мастерская. В 1941 году во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Свердловск (сейчас Екатеринбург). Производит как военную продукцию (зенитно-ракетные комплексы), так и гражданскую (дорожно-строительная и коммунальная техника). Газета «Калининец» издается с 1930 года. Одним из ее известных авторов является основатель «Коляда-театра» Николай Коляда, работавший в газете в 1985–1987 годы.

Как следует из судебного акта Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, решение о приостановке деятельности СМИ «Калининец» было вынесено 23 марта 2022 года в связи с тем, что его соучредителем выступает российское юридическое лицо с иностранным участием. В материалах дела в списке владельцев ценных бумаг ПАО «МЗиК» указаны шесть граждан Украины, один гражданин Казахстана и одна иностранная организация.

В декабре 2022 года Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменили решение суда первой инстанции. Тогда управление Роскомнадзора подало кассационную жалобу в Верховный суд России с просьбой отменить решения апелляционного и кассационного судов и оставить в силе решение суда первой инстанции. Верховный суд удовлетворил жалобу Роскомнадзора.

Как рассказал “Ъ-Урал” заместитель гендиректора МЗиК Александр Косинцев, выпуск газеты приостановили на прошлой неделе. Он не стал пояснять, как планируется устранить нарушения, выявленные Роскомнадзором, однако отметил, что уже идет подготовка очередного номера, который должен выйти 30 ноября. «Считайте, что мы уже перешли на электронную версию газеты. Она более удобна для молодежи, а ее на заводе работает много»,— отметил господин Косинцев. По его словам, газета ранее выходила в электронном формате, но возникали претензии со стороны спецслужб, поскольку производство предприятия является секретным. Сейчас планируется усилить защиту секретной информации.

Газета «Калининец» ранее печаталась в типографии АО «ПраймПринт Екатеринбург», которым до февраля 2022 года владел норвежский медиахолдинг «Амедиа». После начала специальной военной операции (СВО) холдинг объявил об уходе из России, уральский актив он передал нобелевскому лауреату, экс-главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (внесен в реестр иностранных агентов). Однако 18 сентября 2023 года по указу Владимира Путина доли в пяти российских типографиях «Амедиа», включая уральскую, были переданы во временное управление Росимущества. По словам господина Косинцева, газета «Калининец» в последнее время печатается в Березовской типографии.

Адвокат Евгений Дедков отметил, что в практике Роскомнадзора это второй случай в истории. «Ведомство может приостанавливать деятельность СМИ, в доле учредителя которого выявлено иностранное участие, с 2014 года. Первый такой случай зафиксирован в июне 2023 года, когда приостановили деятельность сетевого издания “Гольф.ру”»,— рассказал господин Дедков.

Анастасия Таначева