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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала за нарушение госграницы переплывшего на лодке через Нарву француза

В России задержан гражданин Франции, который пересек российско-эстонскую границу на лодке через реку Нарву, сообщила ТАСС пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК), задержанный отправлен в СИЗО на 30 суток, уточнили в погранслужбе.

Сообщается, что о нарушении границы России проинформирована Эстония. Пресс-служба добавила, что за незаконное пересечение границы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В ФСБ уточнили «Интерфаксу», что сотрудники погранслужбы заметили гражданина Франции недалеко от Ивангорода.

Эрдни Кагалтынов

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