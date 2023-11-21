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Из-за непогоды в пермском аэропорту возникли проблемы с приемом рейсов

В пермском аэропорту "Большое Савино" задерживается прибытие нескольких воздушных судов. По данным онлайн-табло, речь идет о двух рейсах из Москвы, а также Ярославля, Омска, и Новосибирска. Самолет «ЮВТ Аэро», вылетевший в Пермь из Омска, совершил посадку на запасном аэродроме в Самаре, остальные воздушные суда были отправлены в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Задержка рейсов связана с неблагоприятными погодными условиями в Перми — в городе весь день шел сильный снегопад.

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