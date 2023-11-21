Продажи Abercrombie & Fitch в третьем квартале выросли на 20%

Сегодня, 21 ноября, американская розничная сеть по продаже повседневной одежды Abercrombie & Fitch (A&F) сообщила, что в третьем квартале ее мировые продажи достигли $1,06 млрд, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года, и выше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG,— они ожидали продаж на уровне $980 млн. Чистая прибыль A&F в третьем квартале составила $98 млн, тогда как годом ранее был убыток $718 тыс.

Эксперты объясняют рост показателей A&F, которая несколько лет находилась в кризисе, результатами проведенных реформ по пересмотру маркетинговой стратегии и модельного ряда товаров. Так, например, продажи одежды под собственным брендом Abercrombie & Fitch в третьем квартале подскочили на 30%, до $550 млн. Благодаря хорошим результатам A&F повысила прогноз по выручке на весь 2023 год. Если раньше она ожидала рост на 10% по сравнению с 2022 годом, то сейчас — рост на 12–14%.

Евгений Хвостик