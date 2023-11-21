Волгоград получит деньги на устранение последствий взрыва в газа в жилом доме
Почти 270 млн руб. выделили власти Волгоградской области на устранение последствия взрыва газа в многоквартирном доме № 9 на улице Титова в Краснооктябрьском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте региональной администрации.
Деньги пойдут на выплаты жильцам, чьи квартиры выкупит муниципалитет, а также на приобретение жилья для граждан, которые пользовались помещениями во взорвавшемся доме на правах социального найма.
Стоимость приобретаемого жилья будет рассчитываться исходя из цены квадратного метра в размере чуть менее 75 тыс. руб.
Взрыв газа в упомянутом доме произошел в конце апреля. Инцидент обошелся без жертв.
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