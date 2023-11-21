Глава Перми прокомментировал работу дорожных подрядчиков в условиях снегопада

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал уборку улиц в условиях снегопада. По словам градоначальника, первое заседание с подрядчиками состоялось в 5 утра. «Все понимают важность уборки улиц. Сейчас на дорогах работает 141 единица техники. Накануне улицы были обработаны противогололедными реагентами, чтобы не было наледи. Ближе к вечеру, как спадет автомобильное движение, приступим к вывозу снега», - поделился господин Соснин во время общения с жителями города в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

По словам руководителя Перми перед городской администрацией поставлено две приоритетные задачи: обеспечение работы общественного транспорта на магистральных улицах и очистка тротуаров. «Приоритеты расставлены. Призываю жителей города отнестись с пониманием. Но если подрядчики где-то недорабатывают, то обращайтесь — будем корректировать их работу», - обратился к жителям Перми Эдуард Соснин.

Он добавил, что согласно прогнозу, снегопады продлятся еще три дня. «Только ближе к концу недели снег прекратится, работы много. Уверяю, что вся техника, которая есть у подрядчиков, все сотрудники выведены в город», - заявил глава Перми.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сегодня вечером дорожные заторы в Перми достигли максимальных 10 баллов. Они были вызваны сильным снегопадом. По данным синоптиков, в Перми за 12 часов выпало 13 мм осадков в виде снега, а всего с момента начала снегопада - 16 мм (28% от месячной нормы).