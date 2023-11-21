Оплата за пользование муниципальной стоянкой у гипермаркета «Семья» будет начисляться только за первые шесть часов

Мэр Перми Эдуард Соснин в прямом эфире «Вконтакте» рассказал о планах мэрии благоустроить парковку перед гипермаркетом «Семья». Он рассказал, что этот участок долгое время была в аренде. После завершения срока аренды администрация решила сама организовать там плоскостную парковку. Пользователи парковки будут платить только за шесть часов. «Больше шести часов не надо будет. Для жителей города не измениться ничего. Будет дешевле. Администрация города устроит качественную парковку в центре города», - пообещал мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщил недавно «Ъ-Прикамье» участок под парковкой «Семьи» ранее передали в муниципальную собственность. В мае 2023 года для него установили вид разрешенного использования — «парки культуры и отдыха, хранение автотранспорта». Территория передана в безвозмездное пользование Пермской дирекции дорожного движения для дальнейшей организации плоскостной парковки.