Пассажирка рейса из Сочи в Санкт-Петербург потеряла сознание во время полета

Во время перелета из Сочи в Санкт-Петербург, осуществлявшегося самолетом авиакомпании «Аэрофлот», одна из пассажирок потеряла сознание. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Инцидент произошел 19 ноября. По данным издания, 23-летней девушке оказали помощь медики, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Для реанимации врачи использовали кислородный баллон.

Сообщается, что самолет успешно сел в Пулково, после чего пострадавшую передали бригаде врачей.

Анастасия Донскова

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