Китайская Baidu отчиталась лучше прогнозов

Сегодня, 21 ноября, китайская технологическая компания Baidu сообщила, что в третьем квартале ее выручка составила 34,45 млрд юаней ($4,7 млрд), что на 6% больше, чем годом ранее. Квартальная выручка оказалась лучше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG (бывшая Refinitiv), которые ожидали 34,3 млрд юаней. Чистая прибыль составила 7,3 млрд юаней ($996 млн), тогда как годом ранее компания получила чистый убыток 146 млн юаней ($20 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang, Reuters Фото: Tingshu Wang, Reuters

Компания нарастила выручку по всем ключевым направлениям: в маркетинге, связанном с интернет-операциями, продажи выросли на 5%, в других видах маркетинга — на 6%. Также компания отметила хорошие первые показатели своей генеративной нейросети ERNIE, запущенной в октябре. «Наши ИИ-операции должны стать основой для устойчивого роста выручки в ближайшем будущем»,— подчеркнул глава компании Робин Ли.

После публикации квартальной отчетности биржевые котировки Baidu выросли на 2%.

Евгений Хвостик