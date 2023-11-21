В суд передали дело организатора азартных игр в Нижневартовске

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) завершено расследование уголовного дела в отношении члена ОПГ и организатора незаконной игорной деятельности, сообщила пресс-служба СКР по ХМАО.

Ранее обвиняемый находился в федеральном розыске по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет», совершенные организованной преступной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, с декабря 2021 года по май 2022 года мужчина состоял в ОПГ из восьми человек. Группировка организовывала и проводила азартные игры в нежилых помещениях. «От осуществления незаконной азартной деятельности злоумышленники получили доход не менее 16,7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Мария Шараева