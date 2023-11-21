В Краснодаре помещен под стражу организатор подпольных публичных домов

Обвиняемый в организации притонов 37-летний житель Кубани задержан на территории Республики Крым и доставлен в Краснодар, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. Всего в деле о создании сети подпольных публичных домов насчитывается двенадцать фигурантов, задержанный в Крыму мужчина, по данным следствия, является организатором преступной группы.

По данным следствия, злоумышленники находили девушек, в том числе несовершеннолетних, организовывали им проживание, а затем, применяя насилие и шантаж, склоняли их к оказанию платных интимных услуг. Организаторы сети притонов подыскивали помещения и искали клиентов через Интернет, принимали заказы, получали деньги. Деятельность подпольных публичных домов в Краснодарском крае была выявлена сотрудниками ФСБ и МВД.

В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждены уголовные дела о вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних (ч.3 ст. 240 УК РФ), в содержании притонов для занятия проституцией (ч.2 ст.241 УК РФ), а также в похищении девушек (ч.3 ст.126 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар