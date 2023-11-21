На Кубани задержали организатора работы сети борделей

На Кубани задержали организатора работы сети притонов для оказания интимных услуг в Краснодаре, Анапе, Туапсе и Крымском районе. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 37-летний подозреваемый организовал преступную группу из 11 человек, которая занималась вовлечением девушек в занятие проституцией. Среди методов злоумышленников к склонению жертв к незаконной деятельности были насилие и шантаж. Среди потерпевших есть несовершеннолетние девушки.

«Соучастники подыскивали помещения, планировали график работы, а также способы коммуникаций. Клиенты привлекались через Интернет, затем по телефону им сообщались расценки и адреса»,— говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 241 и ч. 3 ст. 126 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, содержание притонов и похищение). Мужчина скрылся от следствия, однако в ноябре его задержали на территории Крыма. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. К ответственности за совершенное преступление хотят привлечь 12 человек.

Анастасия Донскова

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