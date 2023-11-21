В пермском общественном транспорте будут установлены датчики для подсчета «зайцев»

В пермском общественном транспорте тестируется система, отслеживающая количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом в ходе прямого эфира «Вконтакте» сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Он рассказал, что новую технологию разработала пермская IT-компания. Новая разработка связывает датчики при входе, валидаторы и выводит разницу на табло в автобусе. Информация также сообщается контролерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас система проходит тестирование в автобусе №50 «микрорайон Крохалева – Микрорайон Парковый». После доработки система будет внедрена на всех маршрутах.

Напомним, общественный транспорт Перми перешел на бескондукторную систему оплаты проезда. После этого был зафиксирован рост числа безбилетников. По данным администрации, доля безбилетников составляет 21,3% от общего количества пассажиров. В целях снижения числа безбилетных пассажиров в транспорте работают контролеры, которые проверяют факт оплаты проезда. Кроме того, с мая в Перми начала действовать служба мобильных агентов, которые помогают приобрести билет.