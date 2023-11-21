Саратовский суд изучит дело об обмане пенсионеров на 32 миллиона рублей

Саратовская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сообществе, обмане пенсионеров и отмывании денег, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, с октября 2021 года по февраль 2022, 32-летний обвиняемый организовал других фигурантов из Москвы, Московской области, Ярославской, Рязанской, Пензенской, Тульской, Владимирской и Саратовской областей.

Подсудимые обзванивали престарелых граждан и сообщали, что родственники потерпевших якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, после чего предлагали передать деньги за оказание медицинской помощи и избежание ответственности.

В общей сложности фигуранты получили от 113 граждан более 32 млн руб., при этом один из фигурантов легализовал порядка 30 млн, переведя их в криптовалюту.

На данный момент имущество обвиняемых арестовано.

Действия 19ти фигурантов в возрасте от 22 до 49 лет правоохранители квалифицировали как организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ); мошенничество (ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По существу дело изучит Ленинский районный суд Саратова.

Никита Маркелов

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