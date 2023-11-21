Краснодар занял 14-е место в рейтинге городов РФ по качеству жизни

Краснодар занял 14-е место в рейтинге городов РФ по уровню качества жизни, набрав 71,2 балла. Исследование провел Финансовый университет при правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

Специалисты вычислили индекс качества жизни в российских городах на основе результатов мониторинга уровня материального благополучия населения, доступности жилья, качества медицины, состояния экологической среды, работы вузов и техникумов, доступности культурных объектов, состояния дорог, качества работы ЖКХ, местных властей, условий для ведения бизнеса и ряда других показателей.

«К городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Тула, Ярославль»,— говорится в исследовании.

Также Краснодар получил высокие оценки качества работы ЖКХ. Среди городов края в рейтинг попали Сочи и Новороссийск. В Сочи специалисты высоко оценили качество медицинского обслуживания, состояние экологии, работу служб ЖКХ и отметили низкий уровень тревожности населения. Город занял шестую позицию в списке (73,7 балла). Новороссийск — 21-ю (70,6 балла).

Пятерку лидеров составили Москва (85,3 балла), Грозный (77,2), Санкт-Петербург (74,8), Тюмень (73,9) и Севастополь (73,7).

Анастасия Донскова

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