На поддержку казачества на Ставрополье направят 126 млн рублей в 2023 году

В следующем году из бюджета Ставропольского края на поддержку казачества будет выделено 126 млн руб., сообщает пресс-служба Думы региона.

По данным парламента края, из общей суммы средств около 23 млн руб. будет направлено на обеспечение работы Ставропольского краевого казачьего центра. Также предусмотрено финансирование мероприятий по развитию кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи. Кроме того, деньги будут направлены на организацию деятельности казачьих дружин, расходы на которые планируется увеличить.

«Предполагается, что такая мера поможет решить проблему с их комплектованием. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на предстоящем заседании согласительной комиссии»,— отмечает пресс-служба парламента Ставрополья.

Анастасия Назарова