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Нижегородская область направит 4 млрд рублей на поддержку экономики

Объем господдержки промышленности, агропромышленного сектора и субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета Нижегородской области в 2023 году составит 4 млрд руб., сообщила замминистра экономического развития региона Алевтина Еремина.

За десять месяцев в реальный сектор экономики уже направлено около 3 млрд руб., уточнила госпожа Еремина на заседании комитета по экономике регионального парламента во вторник.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным правительства, Нижегородская область справилась с санкционным давлением. За девять месяцев валовый региональный продукт вырос на 9,3%, а объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии увеличился на 19% до 212,6 млрд руб.

В 2022 году Нижегородская область направила на контрасанкционные меры 5 млрд руб. Из них 2 млрд руб. вложили в поддержку рынка труда, 878 млн руб. направили на помощь промышленности, 264 млн руб. — предприятиям сельского хозяйства, 53 млн руб. — компаниям малого и среднего бизнеса.

Одной из основных мер поддержки стало импортозамещение и помощь нижегородским экспортерам, сообщила Алевтина Еремина.

Владимир Зубарев

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