Коронавирус за неделю нашли у 857 жителей Кубани

За неделю на Кубани зарегистрировали 857 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них зафиксированы в Краснодаре – 326 заболевших, сообщили в оперштабе региона.

В Сочи опасную инфекцию диагностировали у 160 человек, в Тимашевском районе – у 55. В Мостовском районе заболели 27 жителей, в Армавире – 26, а в Новороссийске – 25. Меньше всего новых случаев заболевания выявлено в Брюховецком, Тбилисском и Успенском районах – по одному пациенту.

С 13 по 19 ноября в регионе с коронавирусом госпитализировали 177 человек. За этот же промежуток времени с выздоровлением выписали 731 пациента. Один из заболевших на прошлой неделе скончался.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram