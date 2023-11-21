На ремонт фасадов Перми может быть направлен 1 млрд руб.

На ремонт фасадов Перми в городском бюджете на ближайшие три года заложен 1 млрд руб. сообщил во время прямого эфира мэр Эдуард Соснин. По его данным, на эти средства планируется отремонтировать фасады 68 домов. В качестве обоснования продления программы по ремонту фасадов градоначальник пояснил, что именно отремонтированные фасады вызывают наибольшее одобрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что мэрия Перми намерена продлить еще на три года (2024, 2025 и 2026) программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, приуроченную к юбилею города. На эти цели планировалось выделить по 200 млн руб. в год, всего 600 млн.

Предполагалось, что вопрос о продлении программы и выделении дополнительных средств будет рассмотрен на пленарном заседании думы 21 ноября, однако он был снят с повестки профильным комитетом думы. Предполагается, что после доработки вопрос рассмотрят на декабрьском заседании думы.

Напомним, капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в центре Перми и установка архитектурной подсветки были существенными статьями расходов при подготовке к юбилею города. В 2022 году были отремонтированы фасады 46 домов. Стоимость работ составила 898 млн руб., в 2023-м — порядка 903,3 млн руб. Также на домах по Комсомольскому проспекту и улицам Ленина и Петропавловской была установлена архитектурная подсветка фасадов, праздничная иллюминация на опорах освещения. На эти цели было использовано 519 млн руб. Архитектурная подсветка была установлена и на Коммунальном мосту (65 млн руб.).