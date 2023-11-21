Фото нижегородских концертов XIX века выставили в пакгаузах

В фойе концертного зала в пакгаузах на Стрелке открылась выставка ретрофотографий «Из истории музыкальной жизни Старого Нижнего». Министерство культуры региона сообщает, что в экспозиции представлены фотографии из музыкальной жизни города конца XIX–начала XX веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В выставке участвуют снимки, которые сделали Андрей Карелин и Максим Дмитриев. На них запечатлены композитор Василий Виллуан, оперный певец Федор Шаляпин, оперная певица Надежда Булычева.

Пакгаузы стали третьей площадкой, где проходит общегородская выставка «Гуляя по Строму Нижнему». Первые две площадки — музей фотографии и манеж в кремле.

Фотовыставка работает до середины января 2024 года.

Ирина Андреева