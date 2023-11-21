Частный инвестор построит торговый центр на улице Вересаева в Ростове

Проект нового торгового центра по адресу ул. Вересаева, 98 в Ростове-на-Дону получил одобрение экспертной организации ООО «ГеоСпэк». Информация об этом содержится в реестре Главгосэкспертизы. Ранее на участке, где планируется строительство, находился рынок «Лидер».

Согласно данным ресурса, застройщиком выступает частное лицо — Алексей Исаев. Детали проекта не уточняются. Техническим заказчиком проекта выступает компания «МаксДонСтрой»

По данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Исаев является индивидуальным предпринимателем. Входит в совет директоров АО «Ростовгоргаз». Он также является бывшим генеральным директором ООО «А-Девелопмент» и экс-совладельцем ООО «Галактика».

Анастасия Назарова