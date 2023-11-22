Загадка гигантского пениса летучих мышей

Если вы выйдете на прогулку в сумерках почти в любом месте Европы или Азии, мимо вас почти наверняка промелькнет летучая мышь под названием поздний кожан (Eptesicus serotinus). Эти пушистые существа — давние спутники человека: они ночуют в дымоходах и на фронтонах старых церквей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: geoff brooks / unsplash.com Фото: geoff brooks / unsplash.com

Кожаны — распространенные животные, но их повадки изучены плохо. К примеру, совершенно непонятно, почему их пенисы настолько велики, что делает «традиционный секс» совершенно невозможным.

В эрегированном состоянии пенис достигает 1,6 см — гигантский размер, потому что размер всего тела самца позднего кожана всего 7 см, то есть длина полового органа составляет 22% длины тела. Пенис самца в семь раз длиннее влагалища самки, а конец пениса, представляющий собой утолщение,— в семь раз шире, чем отверстие влагалища самки!

Спаривание, связанное с проникновением полового органа самца в половой орган самки, считается эволюционным достижением млекопитающих, к которым относятся и летучие мыши. Но кожаны и, вероятно, некоторые другие виды летучих мышей спариваются так же, как некоторые птицы. У птиц это называется клоачным поцелуем: семя самца выливается на гениталии самки. Примерно то же самое происходит и у кожанов: самец трется гениталиями о самку и выделяет семя на ее гениталии.

У самки позднего кожана тоже удивительные особенности: очень длинная шейка матки. Это позволяет ей собирать семя нескольких самцов и хранить его. Смысл этого «банка спермы» ученым неясен.

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Секс летучих мышей не первый раз удивляет зоологов. Некоторые виды спариваются в положении вниз головой; другие практикуют однополые (и бесплодные) отношения; самки индийского коротконосого крылана занимаются оральным сексом с самцами, а самцы индийских летучих лисиц — с самками.

Николя Фазель, эколог-эволюционист из Университета Лозанны и ведущий автор исследования, говорит, что просто очарован совершенно невероятными репродуктивными способностями летучих мышей. Фазель говорит, что многим кажется непристойным объект его исследовательского интереса, но он уверен, что изучение сексуального поведения млекопитающих — важнейшая часть зоологии.

Что касается конкретно пениса позднего кожана, то авторы исследования предполагают, что гигантский пенис может использоваться им как еще одна конечность. Правда, функция этой конечности не совсем понятна.

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Ольга Грибова