Жителя Ижевска обвиняют в изнасиловании 28-летней девушки в лесу на улице Серова

В столице Удмуртии заключили под стражу 32-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании под угрозой убийства (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Жертвой нападения стала 28-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, ранее мужчину уже судили за преступления против половой неприкосновенности.

В частности, по данным следствия, утром 18 ноября девушка двигалась по лесному массиву в районе улицы Серова. Нетрезвый обвиняемый увидел незнакомку и напал на нее, после чего стал угрожать убийством и изнасиловал девушку. Затем он скрылся с места преступления.