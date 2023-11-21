Жители Удмуртии стали чаще брать микрозаймы в октябре

Жители Удмуртии по итогу октября взяли 31,4 тыс. «займов до зарплаты», то есть кредитов в размере до 30 тыс. руб. Рост по отношению к прошлому месяцу составил 3%. Как сообщает пресс-служба НБКИ, регион закрывает рейтинг 30 субъектов-лидеров по данному показателю.

В целом по России в октябре жителя взяли 2,93 млн микрозаймов, увеличившись на 2% по сравнению с сентябрем. Наибольшее количество взяли москвичи — 180,6 тыс., а также жители Московской области и Краснодарского края — 141,9 тыс. и 112,5 тыс.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, во многом такая тенденция сложилась из-за действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года также ввели макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля снизили максимально возможную процентная ставка по микрозаймам.