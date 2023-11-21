Минобороны взыскивает с РКЦ «Прогресс» неустойку на 16 млн рублей

Минобороны РФ подало кассационную жалобу на решения двух инстанций по делу о взыскании с РКЦ «Прогресс» 16 млн руб. Материалы рассмотрит Арбитражный суд Московского округа 22 ноября текущего года. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Неустойка образовалась по госконтракту на изготовление и поставку сборочно-защитного блока для космического аппарата «ЛотосС». Минобороны РФ заключило договор с самарским заводом в мае 2020 года.

Товар стоимостью свыше 392,5 млн руб. был поставлен в 2021 году с просрочкой на 128 дней. В связи с этим Минобороны РФ потребовало с РКЦ «Прогресс» неустойку в размере 16 млн руб. и обратилось в суд.

В апреле текущего года арбитражный суд Москвы отказал министерству в удовлетворении требований. В августе апелляция оставила это решение в силе.

Георгий Портнов