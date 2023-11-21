В Верхней Пышме вынесли приговор за передачу наркотиков в зале суда

Верхнепышминский городской суд вынес приговор местному жителю за попытку передать марихуану своему знакомому в зале суда. «Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в административном здании)»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в мае, когда в городском суде рассматривали другое уголовное дело о серии краж и разбойном нападении.

Местный житель принес своему знакомому на заседание сверток с каннабисом. Во время перерыва он подбросил его к решетке, за которой сидел его знакомый. Он не стал обращать внимание на камеры и конвоиров. Его действия заметили сотрудники конвоя и задержали прямо в зале суда. Мужчина признал вину в полном объеме.

По совокупности преступлений ему назначили семь лет 45 дней исправительной колонии строгого режима.

Мария Шараева

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