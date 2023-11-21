Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники запустят поезд «Лыжная стрела»

С 30 декабря по 8 января (кроме 1 января) из Ростова-на-Дону в Черкесск будет назначен поезд №845/846 «Лыжная стрела». По маршруту будут курсировать составы «Ласточка-Премиум», сообщает пресс-служба СКЖД.

Поезд будет отправляться от вокзала Ростов-Пригородный в 05:28, прибывая в Черкесск в 11:46. По ходу следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская, Армавир-Туапсинский, Невинномысская. В обратный путь состав будет отбывать в 19:35, прибывая в Ростов в на следующий день в 01:40.

«Пассажиры, которые отправляются на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии со своим спортинвентарём (сноубордами, лыжами и палки к ним, хоккейными клюшками), смогут провезти его бесплатно на местах для ручной клади»,— отмечает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова