В ХК «Сочи» перешел бомбардир Александр Перевалов

За хоккейный клуб «Сочи» будет играть молодой бомбардир Александр Перевалов. «Барсы» заключили соглашение об аренде игрока с «Локомотивом». Договор будет действовать до конца текущего сезона.

Александру Перевалову сейчас 19 лет. Он родился в Междуреченске, где и начал заниматься хоккеем. Является выпускником школы ярославского «Локомотива», выступал за «Локо» в МХЛ и привлекался к матчам за основную команду в КХЛ.

В октябре прошлого года нападающего признали лучшим новичком КХЛ. Юношу неоднократно привлекали к игре за молодежную сборную и национальную сборную U25.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram