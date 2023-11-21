Всех кандидаток на пост главного архитектора Челябинска отклонили

В Челябинске всех пятерых претендентов на должность главного архитектора – начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города признали не соответствующими требованиям. Конкурс на замещение вакансии будет объявлен повторно, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение о новом конкурсе было принято по итогам второго этапа, который прошел в формате индивидуального собеседования. Комиссия признала всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям. «Благодарим участников второго этапа конкурса за их неравнодушие к будущему города»,– говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», должность главного архитектора Челябинска стала вакантной после увольнения по собственному желанию Павла Крутолапова, работавшего на посту с 2020 года. Заявки на участие в конкурсе пожали шесть человек. Ко второму этапу были допущены пять кандидатов – Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина.

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