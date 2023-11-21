В Челябинской области утонул рыбак, провалившись под лед

Житель Карабаша провалился под лед на озере Серебры и утонул. Спасатели нашли тело и передали его полиции, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области в социальной сети ВКонтакте.

По предварительным данным, 56-летний житель ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Родственники отправились на поиски и нашли на берегу озера Серебры велосипед рыбака. После обращения в полицию спасательные службы во время обхода суши нашли в восьми метрах от нее свежую трещину во льду.

«Следы пролома свидетельствовали о том, что рыбак провалился в воду примерно в 10 метрах от берега и некоторое время двигался обратно, безуспешно пытаясь выбраться на обламывающийся хрупкий лед», – сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Кроме того, уже несколько дней спасатели разыскивают в Агаповском районе мужчину, предположительно провалившегося под лед во время рыбалки. 56-летний местный житель пропал 17 ноября. Спасателями были найдены его вещи около водоема.

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