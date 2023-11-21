Двум регионам Черноземья выделят 92 млн рублей на расселение аварийного жилья

Белгородская и Тамбовская область должны совокупно получить из федерального Фонда развития территорий 92,6 млн руб. на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства РФ. Средства должны быть израсходованы до 31 декабря 2023 года.

Белгородчине будет направлено 78,2 млн руб. По данным областного правительства, в этом году планируется переезд 1 856 человек из 30,7 тыс. кв. м аварийного жилья в 14 муниципальных образованиях региона. На эти цели из средств областного бюджета и федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ ранее было выделено 830 млн руб.

В 2022 году планировалось расселение 2 136 белгородцев. На эти цели должны были направить 940 млн руб., 794 млн руб. из которых могли составить средства фонда, 146 млн руб. — регионального бюджета. В итоге было переселено 729 человек из 12,67 тыс. кв. м жилья. Сколько средств на это было затрачено, не уточняется.

С 2008 по 2021 год в Белгородской области было расселено 14,5 тыс. человек из 232 тыс. кв. м.

Тамбовщине будет направлено 14,4 млн руб. В июне 2023 года губернатор Максим Егоров отчитался о досрочном завершении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По его словам, из ветхих домов переехали 1 442 тамбовчанина. Программа была рассчитана на 2019–2025 годы, на 2019–2023 годы был предусмотрен объем финансирования в размере 1,6 млрд руб., в том числе 797,8 млн руб. Фонда ЖКХ. За это время планировалось осуществить переезд 1 412 человек из 65 многоквартирных домов (МКД) с общей площадью жилых помещений 20,7 тыс. кв. м.

Тогда же глава региона заявил о старте подготовки к новому этапу расселения ветхого жилья — признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го. В этот этап должны войти 82 дома общей площадью более 25 тыс. кв. м., стать ее участниками — более 1,5 тыс. человек.

Постановление кабмина также предполагает выделение 842,6 млн руб. Архангельской области на реализацию программы по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, и 1 млрд руб. Чечне на аналогичные цели в отношении МКД, признанных непригодными для проживания с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

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Алина Морозова

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