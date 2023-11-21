Пермский фармацевт решил банкротиться на родине

Пермский предприниматель Андрей Годовалов обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании себя несостоятельным. Иск зарегистрирован сегодня, свидетельствует картотека суда. Ранее он сообщил в Едином федеральном реестре о наличии у себя признаков банкротства. Среди кредиторов господина Годовалова указаны Сбербанк, ВТБ и АО «СМП Банк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Головная компания холдинга Андрея Годовалова — ООО «Годовалов» зарегистрирована в Москве, а сам он имеет пермскую прописку, поэтому иск поступил в краевой арбитражный суд.

Иска от самобанкротстве от его делового партнера Николая Шаврина пока не поступало.

Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом Николаем Шавриным владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада».

ООО «Годовалов» сейчас находится в стадии ликвидации, а сеть «Аптека от склада» почти свернула деятельность.