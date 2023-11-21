Власти Сочи предупредили о продаже квартир в самострое ЖК «Дагомысский»

В Сочи продолжается судебное разбирательство о незаконном строительстве жилого комплекса «Дагомысский», расположенном на Батумском шоссе в Лазаревском районе. Как отметили в управлении муниципального земельного контроля администрации курорта, в интернете все еще размещаются объявления о продаже квартир в объекте незаконного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Фото: Telegram-канал управления муниципального земельного контроля администрации Сочи

Сообщается, что мэрия выдала разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома. Строительство многоквартирного дома в администрации согласовано не было.

«Вся имеющаяся информация направлена в правоохранительные органы для пресечения незаконной деятельности по размещению соответствующих объявлений»,— говорится в сообщении.

Потенциальных покупателей предостерегли от покупки недвижимости в указанном жилом комплексе.

Анастасия Донскова

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