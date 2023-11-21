«Биннофарм Групп» — самая диджитализированная фармацевтическая компания по версии Digital Excellence Awards 2023

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» победила сразу в четырех номинациях первого ежегодного открытого конкурса в области digital-проектов в фармацевтической отрасли «Digital Excellence Awards 2023».



Лидеры отрасли были объявлены 15 ноября 2023 года. «Биннофарм Групп» победила в номинациях «Самая диджитализированная фармацевтическая компания», «Лучшая Data-стратегия в рекламной кампании» (Венарус®), «Лучшее технологическое решение в Digital-рекламе» (Кагоцел®), «Вирусные креативы и нестандартные решения» (Албендазол-АЛИУМ).

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»:

«Биннофарм Групп» — ведущий игрок российского фармацевтического рынка. Как компания, стремящаяся к лидерству, мы стремимся быть пионерами во всем, в том числе и в продвижении. Поэтому команда сфокусировалась на создании эффективно работающей системы омниканального продвижения и диджитализации потребительских кампаний. Такой подход дал свои плоды. С каждым месяцем мы показываем не только самую высокую динамику роста среди ТОП-10 фармкорпораций в стране, но и уверенно поднимаемся в рейтинге розничных продаж. Но, пожалуй, самое главное, наши продукты имеют высокое знание и востребованы среди врачей и пациентов».

«Digital Excellence Awards» — важнейшая в отрасли премия, где сотрудники фармацевтических компаний, экспертное жюри, состоящее из представителей фармацевтических компаний, digital, аналитических агентств и e-commerce, а также SFE & Marketing Excellence Academy выбирают лучшие кейсы.

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