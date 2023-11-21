Краснодарский край закупит в Беларуси 230 единиц общественного транспорта

Муниципалитеты Кубани заключили контракты на закупку более 140 автобусов, электробусов и троллейбусов белорусского производства, кроме того, у компании «Белкоммунмаш» будет приобретено 90 трамваев, сообщает пресс-служба администрации региона по итогам переговоров премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Белорусские производители планируют поставлять автобусы для Сочи и троллейбусы для Новороссийска, также намечены поставки электробусов и зарядных станций для Краснодара. Новый общественный транспорт белорусского производства позволит обновить морально и технически устаревшую часть муниципального парка краевого центра и приморских городов Кубани.

Руководство муниципалитетов рассчитывает, что новый подвижной состав выйдет на маршруты в начале 2024 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар