В Краснодаре до конца года заменят больше 100 деревянных и аварийных опор

Продолжается работа по выявлению аварийных и деревянных опор в Краснодаре. По поручению главы города Евгения Наумова специалисты определяют принадлежность опор для дальнейшей замены или демонтажа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Планируется, что до конца текущего года в краевой столице заменят больше 100 деревянных и аварийных опор. Уже выявлены 207 деревянных столбов, их нанесли на интерактивную карту. Большинство таких опор находятся на балансе двух крупных электросетевых компаний и предприятий связи, отметили в мэрии.

Деревянные столбы заменят на железобетонные. Еще 18 опор до конца года снесут. Демонтированы уже больше 30 столбов.

Вячеслав Рыжков

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