В ЮФУ прошла презентации антологии современной поэзии «Мир Кавказу»

В Зональной научной библиотеке ЮФУ им. Юрия Жданова в Ростове-на-Дону прошла презентация сборника современной поэзии «Мир Кавказу», сообщает пресс-служба Южного федерального университета. Мероприятие состоялось в рамках форума «Большой Кавказ» при сотрудничестве VIII Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» и Всероссийской открытой школы поэтических переводов для молодых авторов «Берега дружбы» им. Александра Третьякова.

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Антология «Мир Кавказу» включает стихи и переводы 76 поэтов из 15 регионов России. В работе над изданием приняли участие 43 переводчика. Инициаторами создания антологии выступили поэт, вице-президент Мирового Артийского Комитета Ауес Бетуганов и поэт, член Высшего творческого совета Союза писателей России, руководитель Международного молодежного фестиваля поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» Леонид Север. В подготовке сборника активное участие принимали студенты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.

В рамках презентации антологии Ауес Бетуганов наградил Международным Золотым Орденом «Сердце отдаю детям» проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Якова Асланова и директора Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрея Бедрика. Также состоялось награждение доцента кафедры прикладной конфликтологии и медиации ЮФУ Инны Ковтуненко, профессора кафедры отечественной и зарубежной литературы ЮФУ Анны Кузнецовой и золотыми медалями «Почетный наставник творческой молодежи».

Гости мероприятия прочитали стихотворения, вошедшие в сборник «Мир Кавказу», а фольклорный ансамбль «Эхо Гор» выступил в творческим номером, исполнив песни на языках народов Дагестана.

Анастасия Назарова