Пермский производитель кабеля переименовался

Пермский производитель кабеля «ЭЛКА-Кабель» сменил название, свидетельствуют изменения, внесенные в ЕГРЮЛ 20 ноября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания теперь носит название «ЭЛКА-Полимер». При этом сменился и ее гендиректор. Генеральным директором компании стал директор по развитию Владимир Савченко.

Господин Савченко пояснил «Ъ-Прикамье», что смена названия связана с акцентированием в направлении деятельности на разработку и изготовление полимеров.

ООО «ОКП “ЭЛКА-Кабель”» занимается разработкой, производством и продажей инновационной кабельной продукции. Компания предлагает также персональные решения в области разработки и производства кабелей и проводов в России и странах СНГ. Продукцией «ЭЛКА-Кабель» пользуются нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, компании сектора энергетики и электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности. Выручка ООО за 2022 год — 91 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.