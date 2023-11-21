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В Казани не хватает денег на строительство второй части Вознесенского тракта

Власти Казани заявили, что им не хватает средств на строительство второго этапа Вознесенского тракта. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

По его словам, всего на вторую очередь требуется порядка 20 млрд руб. При этом пока на эти цели нашли лишь 7 млрд.

«Работы будут продолжены в 2024 году. Сейчас идет работа над определением источников финансирования»,— сказал господин Ханифов.

"Ъ-Казань"

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